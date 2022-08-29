София, 29 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии направило в район болгарско-турецкой границы дополнительные элитные подразделения болгарских вооружённых сил. Об этом 29 августа сообщает БНР.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Согласно официальной информации, более 300 военных размещены в непосредственной близости от КПП «Капитан Андреево» на юго-востоке Болгарии.

В ближайшее время планируется взять под полный контроль весь периметр госграницы.

Как утверждают представители правительства Болгарии, нововведение призвано снизить поток нелегальных иммигрантов в страну. По последним данным, только за минувший месяц в Болгарию незаконно въехало до 1500 человек.