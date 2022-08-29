Северобайкальский район, Бурятия, , 11:48 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов жилых и нежилых построек. За несколько ночей он уничтожил несколько домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Поджигатель T S

Предварительно установлена причастность 39-летнего жителя к трём эпизодам, ущерб по которым составил 2,5 млн рублей. В числе сожжённых строений трёхквартирный дом, студенческое общежитие и здание бывшего магазина.

По данным ведомства, преступления фигурант совершал в пьяном виде, считая, что все подожжённые им строения являются ветхими. По фактам происшествий возбуждено уголовное дело.

«Он спичками поджигал мусор рядом с постройкой, убеждался в распространении возгорания и переходил к следующему «объекту». Спустя несколько часов мужчина был задержан полицейскими на одной из улиц поселка в шапке с прорезями для глаз и рабочих перчатках», — отметили в МВД.

В 2006 году он был уже условно осуждён за попытку поджога. После задержания мужчина дал признательные показания, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 августа в посёлке Новый Уоян произошло сразу семь пожаров. Полностью сгорели два жилых дома, один нежилой дом, два сарая и одно бесхозное здание. Ещё один жилой пятиквартирный дом удалось отстоять.

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