Новосибирск, 29 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Болотнинском районе Новосибирской области появится один из современных инфраструктурных объектов в сфере обращения с отходами — мусоросортировочный комплекс. Сейчас объявлен конкурс на право строительства и эксплуатации объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Government-nnov.ru Сортировка мусора

Региональные власти считают, что высокотехнологичное оборудование позволит значительно сократить массу и объемы захоронения твёрдых коммунальных отходов.

Общая стоимость объекта — 141 млн рублей, из которых 70 млн будет профинансировано за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов, 71 млн — средства инвестора.

Отметим, что проектно-сметная документация на объект была разработана ещё в 2014 году. Его предполагаемая мощность — 15 тыс. тонн в год. Уже получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы.