Благовещенск, , 11:49 — REGNUM В Ивановском районе Амурской области перевернулся автомобиль, которым управлял член Союза российских писателей и Союза художников России, скульптор, художник, поэт, прозаик Николай Карнабеда. Авария произошла 29 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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В кювет вылетел автомобиль «Лада». В ДТП погибли два человека. Сам водитель находится в тяжёлом состоянии, он госпитализирован.

«Прокуратура района выясняет обстоятельства происшествия, на контроле находятся результаты процессуальной проверки по факту ДТП», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM​, в аварии, которая случилась в Шимановском районе Амурской области вечером 28 августа, погибли пять человек, в том числе двое детей. На встречку вылетел грузовик, водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения.