Пермь, 29 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Перми скончалась 85-летняя пациентка геронтологического центра, которая ранее жаловалась на избиения, сообщает URA. RU.

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Знакомая пенсионерки, которая навещала периодически пермячку в соцучреждении, отметила, что постоялицу геронтологического центра с тахикардией доставили в больницу. У пожилой женщины диагностировали отёк лёгких. При поступлении в клинику она находилась в сознании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее резонанс вызвала информация о том, что в Пермском геронтологическом центре могут подвергать избиению пожилую пациентку. Знакомые заявили, что при посещении видели на женщине синяки и кровь. Она жаловалась на физическое насилие. Глава СКР Александр Бастыкин поручил провести проверку этой информации. Служебную проверку со своей стороны провело минсоцразвития. В ведомстве заявили, что информация об избиениях не нашла подтверждения.