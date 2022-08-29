Донецк, 29 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 29 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 11:10 с позиций в Красногоровке нанесён удар по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел киевских боевиков попала Горловка.