Москва, , 11:45 — REGNUM Города ДНР по-прежнему остаются под ударами ВСУ. Об этом 29 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«По-прежнему, к сожалению, под ударами наши города, наши районы. Я говорю про Донецк, я говорю про Макеевку, про Горловку… действительно, противник использует имеющееся у него вооружение: преимущественно сейчас являются особо опасными для граждан вооружение натовского образца 155 калибра», — заявил Пушилин.

«Это действительно наносит ущерб как инфраструктуре, потому что противник старается попадать по объектам критической инфраструктуры — у нас обесточенными остаются 138 трансформаторных подстанций, в результате чего без света на данный момент находятся более 11 тыс. абонентов», — указал он.