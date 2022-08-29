Пензенский район, Пензенская область, 29 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В селе Большая Елань Пензенского района загорелась сухая трава на площади 1,5 гектара. Об этом 29 августа сообщает Пензенский пожарно-спасательный центр.

Pozhar. pnzreg.ru Травяной пожар в Пензенской области

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О травяном пожаре стало известно 27 августа в 21:37 (мск). В тушении огня задействовали личный состав пожарных частей и спецтехнику. О причинах возникновения возгорания и пострадавших не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, территория Пензенской области до 29 августа остается во власти обширного антициклона. Осадков не ожидается. Раскаленный воздух с казахстанских степей обеспечит увеличение жары в дневное время до +35 °C.

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