Москва, 29 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Ограничительные меры в российских школах для противодействия распространению коронавируса в стране вводить не требуется. Об этом сегодня, 29 августа, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

В предстоящем эпидсезоне 2022–2023 гг. возможно проводить массовые мероприятия в организациях для детей на открытом воздухе. Отменены требования по закреплению кабинета за каждым классом.

Также отменяется соблюдение в школах социальной дистанции в 1,5 метра. Для посещения учебного заведения не нужна медицинская справка, если ребёнок был в контакте с больным COVID-19, остаётся справка только о перенесённом заболевании.

ИА REGNUM ранее сообщало, в школах Москвы начинают делать послабления в отношении введённых ранее коронавирусных ограничений.

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