Баку, 29 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Турция в новом учебном году откроет «просветительскую школу» в Азербайджане. Об этом как передаёт 29 августа агентство «Азери-Пресс», сообщил журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Церемония открытия будет проведена в ближайшие дни с участием министра науки и образования [Азербайджана] Эмина Амруллаева и гостей, которые прибудут из Турции. В заведении ожидается обучение 300 — 350 учащихся», — сказал посол.

Багчы отметил, что регистрация в школу уже началась. Планируется открытие и других турецких школ в стране. В них будут обучать турецкому, английскому, русскому и испанскому языкам. Ученики, показавшие успехи в изучении турецкого, смогут обучаться в Турции, получая стипендию. Кроме того, выпускники таких школ, поступившие в вузы Турции, могут там учиться бесплатно.

Стоит отметить, что Турция открыла в 67 странах мира 429 «просветительских школ». В них учатся около 50 тыс. детей. В 2003 году прокуратура Бурятии добилась закрытия Бурятско-турецкого лицея в Улан-Удэ. По данным следователей, там готовили протурецкое лобби. Планировалось, что выпускники будут интегрироваться в российские властные структуры.