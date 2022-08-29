29 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Богдан Борман, , 13:54 — REGNUM Здание мариупольского драмтеатра (полное название — Донецкий академический ордена Почета областной русский драматический театр города Мариуполя) было построено в 1960 году.

Здание драматического театра в Мариуполе сильно пострадало в результате взрыва 16 марта 2022 года Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание «заминировали и взорвали боевики националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановлением здания Мариупольского драматического театра занимаются специалисты из Санкт-Петербурга Богдан Борман © ИА REGNUM

Театр получил большие повреждения в результате теракта, проведенного националистами полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. Киевский режим заявил тогда, что никакого взрыва в здании театра (в котором на тот момент находилось несколько сотен беженцев) не было, а всё это налёт авиации РФ. Только вот люди, которые находились в тот момент в здании и выжили, в один голос говорят, что взрыв был внутри здания, а не снаружи.

Восстановление Театрального сквера Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание мариупольского драматического театра после теракта Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание мариупольского драмтеатра очень сильно пострадало Богдан Борман © ИА REGNUM Здание мариупольского драматического театра после теракта Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание мариупольского драматического театра после теракта Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание мариупольского драматического театра после теракта Богдан Борман © ИА REGNUM Здание мариупольского драматического театра после теракта Богдан Борман © ИА REGNUM

В данный момент здание поврежденного Мариупольского театра стоит в окружении поврежденных домов, так же сам Театральный сквер получил большой ущерб — разрушен фонтан, повреждена система орошения газонов.

Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра Богдан Борман © ИА REGNUM

Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра Богдан Борман © ИА REGNUM

Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра Богдан Борман © ИА REGNUM

Сегодня Мариуполь — одна огромная стройплощадка Богдан Борман © ИА REGNUM

На место строительства уже доставлены металлические и бетонные элементы, которые будут укреплять конструкцию Богдан Борман © ИА REGNUM

Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера Богдан Борман © ИА REGNUM Реконструкция драматического театр города Мариуполя Богдан Борман © ИА REGNUM

Реконструкция драматического театр города Мариуполя Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановлением здания Мариупольского драматического театра занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, у которых просто огромный опыт по реконструкции исторических зданий. Уже доставлены на место строительства металлические и бетонные элементы, которые будут укреплять конструкцию. Одновременно с ремонтом театра проводится восстановление Театрального сквера. Кроме всего прочего заново отстраивается главный фонтан города и детский городок, которые снова будут радовать мариупольцев после реконструкции театра, которая может завершиться уже к 10 сентября.

Восстановление Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановление Театрального сквера в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

В Театральном сквере уже установлена новая детская площадка Богдан Борман © ИА REGNUM

Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера Богдан Борман © ИА REGNUM

Заново отстраивается главный фонтан Богдан Борман © ИА REGNUM

Новая плитка Богдан Борман © ИА REGNUM

Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера Богдан Борман © ИА REGNUM

Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера Богдан Борман © ИА REGNUM Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера Богдан Борман © ИА REGNUM

Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера Богдан Борман © ИА REGNUM

Напомним, согласно генеральному плану РФ, Мариуполь будет полностью восстановлен до 2025 года.