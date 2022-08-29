Богдан Борман,
29 августа 2022, 13:54 — REGNUM Здание мариупольского драмтеатра (полное название — Донецкий академический ордена Почета областной русский драматический театр города Мариуполя) было построено в 1960 году.
Здание драматического театра в Мариуполе сильно пострадало в результате взрыва 16 марта 2022 года
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание «заминировали и взорвали боевики националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановлением здания Мариупольского драматического театра занимаются специалисты из Санкт-Петербурга
Богдан Борман © ИА REGNUM
Театр получил большие повреждения в результате теракта, проведенного националистами полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. Киевский режим заявил тогда, что никакого взрыва в здании театра (в котором на тот момент находилось несколько сотен беженцев) не было, а всё это налёт авиации РФ. Только вот люди, которые находились в тот момент в здании и выжили, в один голос говорят, что взрыв был внутри здания, а не снаружи.
Восстановление Театрального сквера
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание мариупольского драматического театра после теракта
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание мариупольского драмтеатра очень сильно пострадало
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание мариупольского драматического театра после теракта
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание мариупольского драматического театра после теракта
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание мариупольского драматического театра после теракта
Богдан Борман © ИА REGNUM
Здание мариупольского драматического театра после теракта
Богдан Борман © ИА REGNUM
В данный момент здание поврежденного Мариупольского театра стоит в окружении поврежденных домов, так же сам Театральный сквер получил большой ущерб — разрушен фонтан, повреждена система орошения газонов.
Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра
Богдан Борман © ИА REGNUM
Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра
Богдан Борман © ИА REGNUM
Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра
Богдан Борман © ИА REGNUM
Сегодня Мариуполь — одна огромная стройплощадка
Богдан Борман © ИА REGNUM
На место строительства уже доставлены металлические и бетонные элементы, которые будут укреплять конструкцию
Богдан Борман © ИА REGNUM
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Богдан Борман © ИА REGNUM
Реконструкция драматического театр города Мариуполя
Богдан Борман © ИА REGNUM
Реконструкция драматического театр города Мариуполя
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановлением здания Мариупольского драматического театра занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, у которых просто огромный опыт по реконструкции исторических зданий. Уже доставлены на место строительства металлические и бетонные элементы, которые будут укреплять конструкцию. Одновременно с ремонтом театра проводится восстановление Театрального сквера. Кроме всего прочего заново отстраивается главный фонтан города и детский городок, которые снова будут радовать мариупольцев после реконструкции театра, которая может завершиться уже к 10 сентября.
Восстановление Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
Восстановление Театрального сквера в Мариуполе
Богдан Борман © ИА REGNUM
В Театральном сквере уже установлена новая детская площадка
Богдан Борман © ИА REGNUM
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Богдан Борман © ИА REGNUM
Заново отстраивается главный фонтан
Богдан Борман © ИА REGNUM
Новая плитка
Богдан Борман © ИА REGNUM
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Богдан Борман © ИА REGNUM
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Богдан Борман © ИА REGNUM
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Богдан Борман © ИА REGNUM
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Богдан Борман © ИА REGNUM
Напомним, согласно генеральному плану РФ, Мариуполь будет полностью восстановлен до 2025 года.