Донецк, 29 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел киевских боевиков попала Горловка. Об этом 29 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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В 9:55 с позиций в Дзержинске националисты нанесли по Центрально-городскому району Горловки удар, выпустив три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка.