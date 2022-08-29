Киевские войска обстреляли центр Горловки
Донецк, 29 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел киевских боевиков попала Горловка. Об этом 29 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Mil.gov.ua
Артиллерия ВСУ
В 9:55 с позиций в Дзержинске националисты нанесли по Центрально-городскому району Горловки удар, выпустив три снаряда калибра 152 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка.