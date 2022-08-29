Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Центристы намерены добиваться введения в Швеции «гендерного бонуса», который затронет супружеские пары, где оба родителя поровну делят отпуск по уходу за ребенком. Об этом 29 августа сообщила новостная служба TT.

Три короны, национальный символ Швеции Holger.Ellgaard

Поровну делящие декретный отпуск трудоустроенные родители получат 50 000 крон (5 000 долларов США), то есть по 25 000 шведских крон на каждого родителя. Более того, эта сумма не будет облагаться налогом.

«Гендерное равенство не должно становиться проблемой, когда мы занимаемся самоуспокоением на фоне того, когда вчерашние успехи затмевают завтрашние проблемы», — заявила на пресс-конференции лидер Центристов Анни Лёф.

Напомним, что сегодня шведский закон предписывает, чтобы один из родителей взял декретный отпуск минимум на два месяца. Поскольку традиционно в декрет уходят женщины, это нацелено на стимулирование мужчин брать ответственность за воспитание ребенка.

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