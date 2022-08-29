Кострома, 29 августа 2022, 12:06 — REGNUM В Костроме на площади Широкова открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщает администрация региона. Торжественное мероприятие прошло 28 августа. В этот день город праздновал своё 870-летие.
Высота стелы составляет боле 16 метров. Рядом с ней расположены пилоны из металлокаркаса. На них нанесены выдержки из публикаций областной газеты «Северная правда» за 1941–1945 годы и исторические фотографии, рассказывающие о труде костромичей в годы Великой Отечественной войны. Памятный знак отделан стеклом и оборудован подсветкой.
На открытие стелы город устроил праздник — творческие коллективы показали представление о работе предприятий в годы войны, к подножию стелы возложили цветы. Завершил мероприятие салют.
Справка: почётное звание «Город трудовой доблести» Кострома получила в сентябре 2021 года. На включение в перечень могут рассчитывать города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В годы войны 115 трудовых коллективов получили звание фронтовых ударных бригад, 400 человек наградили орденами и медалями за трудовую доблесть. Металлообрабатывающая промышленность и деревопереработка накрасили объёмы выпуска продукции по сравнению с довоенным периодом в два раза. Текстильные предприятия давали фронту брезент, авиационное полотно, нитку, плащ-палатки, обувную ткань и так далее.
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