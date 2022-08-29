Кострома, 29 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Костроме на площади Широкова открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщает администрация региона. Торжественное мероприятие прошло 28 августа. В этот день город праздновал своё 870-летие.

https://adm44.ru Стела «Город трудовой доблести» в Костроме

«Кострома присоединяется к 44 городам трудовой доблести Российской Федерации. Без вашего трудового подвига победы на фронте бы не было. Стела — это такой монументальный учебник истории. Сюда обязательно нужно приходить с детьми и внуками», — сказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Высота стелы составляет боле 16 метров. Рядом с ней расположены пилоны из металлокаркаса. На них нанесены выдержки из публикаций областной газеты «Северная правда» за 1941–1945 годы и исторические фотографии, рассказывающие о труде костромичей в годы Великой Отечественной войны. Памятный знак отделан стеклом и оборудован подсветкой.

https://adm44.ru Пилоны с выдержками из газет и фотографиями военных лет

На открытие стелы город устроил праздник — творческие коллективы показали представление о работе предприятий в годы войны, к подножию стелы возложили цветы. Завершил мероприятие салют.