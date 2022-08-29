Москва, , 11:40 — REGNUM Благосостояние Европейского союза строилось на дешевых импортных ресурсах, в том числе российском газе, но из-за роста издержек, вызванных энергетическим кризисом, в ЕС стали закрываться многие производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин. Так он прокомментировал ситуацию с понижением курса евро.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«При прочих равных слабая валюта выгодна для странового экспорта, будь то ЕС или Китай. Но следует учитывать, что благосостояние ЕС строилось на дешевых импортных ресурсах, в том числе и российском газе. Рост издержек, обусловленных спровоцированным энергокризисом, и дефицит энергоресурсов привели к закрытию многих производств в ЕС, — сказал Шубин. — ЕЦБ планирует шаги, аналогичные действиям ФРС, но они всегда запаздывают, отстают по масштабам и силе. Осенью ЕЦБ решится на повышение процентной ставки, но в меньшей степени по сравнению с Америкой».

По его словам, если сравнивать потери западных стран развитого мира, то ЕС проигрывает больше всего.

«А США умудряются выигрывать даже в этих условиях», — сказал Шубин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ослабление евро относительно доллара будет усугублять рецессию в ЕС, снижать покупательную способность и уровень жизни населения.