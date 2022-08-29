Москва, 29 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Благосостояние Европейского союза строилось на дешевых импортных ресурсах, в том числе российском газе, но из-за роста издержек, вызванных энергетическим кризисом, в ЕС стали закрываться многие производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин. Так он прокомментировал ситуацию с понижением курса евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«При прочих равных слабая валюта выгодна для странового экспорта, будь то ЕС или Китай. Но следует учитывать, что благосостояние ЕС строилось на дешевых импортных ресурсах, в том числе и российском газе. Рост издержек, обусловленных спровоцированным энергокризисом, и дефицит энергоресурсов привели к закрытию многих производств в ЕС, — сказал Шубин. — ЕЦБ планирует шаги, аналогичные действиям ФРС, но они всегда запаздывают, отстают по масштабам и силе. Осенью ЕЦБ решится на повышение процентной ставки, но в меньшей степени по сравнению с Америкой».

По его словам, если сравнивать потери западных стран развитого мира, то ЕС проигрывает больше всего.

«А США умудряются выигрывать даже в этих условиях», — сказал Шубин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ослабление евро относительно доллара будет усугублять рецессию в ЕС, снижать покупательную способность и уровень жизни населения.