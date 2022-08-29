Стокгольм, 29 августа 2022, 11:44 — REGNUM Лидер оппозиции Ульф Кристерссон в ходе пресс-конференции представил предвыборный манифест шведской партии Умеренные, где внимание акцентируется на экономике, борьбе с оргпреступностью, энергетике, безопасности и национальной обороне Швеции. Об этом сообщил телеканал SVT.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон
Moderaterna.se

«За 13 дней, оставшихся до выборов, мы хотим сказать, что у Швеции большие проблемы. Перемены абсолютно необходимы, но также вполне возможны», заявил лидер партии Ульф Кристерссон, стоя рядом с официальным представителем Умеренных по вопросам политики и экономики (второй человек в партии) Элизабет Свантессон и партсекретарем (высшая организационная должность) Гуннаром Стрёммером.

Итак, с чем же оппозиция идет на выборы в риксдаг Швеции?

Прежде всего, партия хочет снизить налоги для людей с низким и средним доходом, ввести предельное значение при получении различных пособий и снизить цены на бензин, дизельное топливо и электроэнергию.

«Это и есть критические и важные реформы, чтобы полностью изменить повестку дня», заявила Свантессон.

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