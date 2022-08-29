Стокгольм, , 11:44 — REGNUM Лидер оппозиции Ульф Кристерссон в ходе пресс-конференции представил предвыборный манифест шведской партии Умеренные, где внимание акцентируется на экономике, борьбе с оргпреступностью, энергетике, безопасности и национальной обороне Швеции. Об этом сообщил телеканал SVT.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

«За 13 дней, оставшихся до выборов, мы хотим сказать, что у Швеции большие проблемы. Перемены абсолютно необходимы, но также вполне возможны», — заявил лидер партии Ульф Кристерссон, стоя рядом с официальным представителем Умеренных по вопросам политики и экономики (второй человек в партии) Элизабет Свантессон и партсекретарем (высшая организационная должность) Гуннаром Стрёммером.

Итак, с чем же оппозиция идет на выборы в риксдаг Швеции?

Прежде всего, партия хочет снизить налоги для людей с низким и средним доходом, ввести предельное значение при получении различных пособий и снизить цены на бензин, дизельное топливо и электроэнергию.

«Это и есть критические и важные реформы, чтобы полностью изменить повестку дня», — заявила Свантессон.

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