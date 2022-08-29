Донецк, 29 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Киевские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка. Об этом 29 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 10:22 сотрудники представительства зафиксировали удар ВСУ с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска совершили обстрел Ленинского района Донецка.