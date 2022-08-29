Иркутск, 29 августа 2022, 11:37 — REGNUM В Иркутской области 19 учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности, сообщил 29 августа в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам это те, кто получит поощрение от Министерства просвещения РФ. Соответствующий указ уже подписан.
Среди получателей премии этого года учителя почти по всем предметам: математика и русский язык, история и обществознание, физика, музыка, химия, география. Больше всего учителей начальных классов и иностранного языка.
Они представляют 11 муниципалитетов: Братск, Иркутск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Аларский Иркутский, Киренский, Нижнеудинский, Ольхонский, Усольский, Чунский районы.
«Эти премии присуждаются в нашей стране с 2010 года. На региональном этапе претенденты представляют материалы о своей работе и портфолио с документальным подтверждением достижений. Премии будут выплачены ко Дню учителя. Это станет хорошим подарком к профессиональному празднику педагогов», — считает Игорь Кобзев.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2022 года в Иркутской области определили 20 победителей конкурса на присуждение премий губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2022 году.
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