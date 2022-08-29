Иркутск, 29 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Иркутской области 19 учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности, сообщил 29 августа в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, это те, кто получит поощрение от Министерства просвещения РФ. Соответствующий указ уже подписан.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Среди получателей премии этого года учителя почти по всем предметам: математика и русский язык, история и обществознание, физика, музыка, химия, география. Больше всего учителей начальных классов и иностранного языка.

Они представляют 11 муниципалитетов: Братск, Иркутск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Аларский Иркутский, Киренский, Нижнеудинский, Ольхонский, Усольский, Чунский районы.

«Эти премии присуждаются в нашей стране с 2010 года. На региональном этапе претенденты представляют материалы о своей работе и портфолио с документальным подтверждением достижений. Премии будут выплачены ко Дню учителя. Это станет хорошим подарком к профессиональному празднику педагогов», — считает Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2022 года в Иркутской области определили 20 победителей конкурса на присуждение премий губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2022 году.

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