Стокгольм, 29 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В ночь на 29 августа лидер Левых Нуши Дадгостар представила еще один ультиматум премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон— Левые будут голосовать за премьер-министра от Социал-демократов, если им представят реальную дорожную карту по отмене извлечения прибылей в частных школах. По словам политического репортера телеканала SVTМатса Кнутсона, по мере приближения дня голосования 11 сентября требования левых становятся все жестче.

Vansterpartiet.se Нуши Дадгостар

Если правительственный блок победит на выборах, то Левые будут добиваться попадания в правительство — именно так звучали первый вопрос и первый ответ, когда в студии SVT появилась Дадгостар.

Но дальше больше: Дадгостар требует запрета коммерческой деятельности в частных школах Швеции.

«Требование Левых состоит в том, что для того, чтобы они проголосовали за нового премьер-министра, они хотят видеть положенную на стол дорожную карту, где указано, когда и как следует запретить извлечение прибыли в частных школах», — заявил Матс Кнутсон, назвав Дадгостар головной болью для Андерссон.