ВСУ нанесли удар по Донецку артиллерией калибра 155 мм
Донецк, 29 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Ленинского района Донецка. Об этом 29 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
В 10:05 из Новомихайловки ВСУ открыли стрельбу по Ленинскому району Донецка. Всего выпущено три снаряда калибра 155 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 августа ВСУ нанесли несколько ударов по Донецку.