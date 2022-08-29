Энергодар, Бывш. УССР, , 11:34 — REGNUM Действия вооружённых формирований режима Зеленского против Запорожской АЭС являются терроризмом, а «выгодополучателем» должен стать не сам киевский режим, а «штаб» глобализаторов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 августа.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВСУ в отношении Запорожской АЭС (постоянные обстрелы территории станции) являются ядерным терроризмом.

« Да, действия вооружённых формирований режима Зеленского против Запорожской АЭС являются терроризмом. Они явно ориентированы на провоцирование ядерной катастрофы. Давайте, однако, зададимся вопросом, в чьих интересах действуют эти преступники, какова их долгосрочная задача. «Выгодополучателем» в данном случае является не сам киевский режим, а «штаб» глобализаторов. И цель тут далеко не только нанести вред России и русским гражданам востока и юга б. УССР, но — вызвать катастрофу мирового масштаба.

Уже какое-то время тому назад Киев взял установку на отключение от ЗАЭС контролируемых им областей. Для этого уничтожаются подстанции, поражаются ЛЭП. На ЗАЭС Киевом явно поставлен крест; цель Зеленского и его хозяев — взорвать эту станцию. Будет ли это удар по энергоблокам или по хранилищу отработавшего топлива, не столь важно. Главное для них, чтобы радиоактивное облако накрыло близлежащие области.

В условия, когда Николаев и Одессу Киев и его хозяева уже считают потерянными, они, похоже, взяли установку на то, чтобы закрыть Чёрное море. Тогда не только зерно из всё ещё контролируемых Киевом районов, но и из России не сможет идти на экспорт. Как и другая наша сельхозпродукция из близлежащих областей России. Как и другие наши экспортные товары. Все они будут объявлены заражёнными. С закрытием под этим предлогом Босфора и Дарданелл будет прервано снабжение по морю нашей группировки в Сирии. Работают они «комплексно».