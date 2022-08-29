Энергодар, Украина, 29 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Действия вооружённых формирований режима Зеленского против Запорожской АЭС являются терроризмом, а «выгодополучателем» должен стать не сам киевский режим, а «штаб» глобализаторов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 августа.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВСУ в отношении Запорожской АЭС (постоянные обстрелы территории станции) являются ядерным терроризмом.

«Да, действия вооружённых формирований режима Зеленского против Запорожской АЭС являются терроризмом. Они явно ориентированы на провоцирование ядерной катастрофы. Давайте, однако, зададимся вопросом, в чьих интересах действуют эти преступники, какова их долгосрочная задача. «Выгодополучателем» в данном случае является не сам киевский режим, а «штаб» глобализаторов. И цель тут далеко не только нанести вред России и русским гражданам востока и юга б. УССР, но вызвать катастрофу мирового масштаба.

Уже какое-то время тому назад Киев взял установку на отключение от ЗАЭС контролируемых им областей. Для этого уничтожаются подстанции, поражаются ЛЭП. На ЗАЭС Киевом явно поставлен крест; цель Зеленского и его хозяев — взорвать эту станцию. Будет ли это удар по энергоблокам или по хранилищу отработавшего топлива, не столь важно. Главное для них, чтобы радиоактивное облако накрыло близлежащие области.

В условия, когда Николаев и Одессу Киев и его хозяева уже считают потерянными, они, похоже, взяли установку на то, чтобы закрыть Чёрное море. Тогда не только зерно из всё ещё контролируемых Киевом районов, но и из России не сможет идти на экспорт. Как и другая наша сельхозпродукция из близлежащих областей России. Как и другие наши экспортные товары. Все они будут объявлены заражёнными. С закрытием под этим предлогом Босфора и Дарданелл будет прервано снабжение по морю нашей группировки в Сирии. Работают они «комплексно».

С целью сокращения населения нашей планеты западники давно создают мировой продовольственный кризис. Сколько людей умрёт от нехватки еды вследствие теракта на ЗАЭС, 50 или 100 миллионов, никто вам не скажет, но, подчеркну, делают они это целенаправленно. Вину за организованный ими кризис англосаксы хотят переложить на Россию. А то, что вместе с жертвами голода от радиации смертельно пострадают также миллионы жителей б. УССР, Молдавии, Болгарии, Румынии, Турции, России, других стран, англосаксов и их марионеток в Киеве не волнует», — отметил Михаил Демурин.