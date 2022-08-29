Элиста, , 11:34 — REGNUM В Элисте сгорел склад строительного магазина на улице Ипподромной. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило около 17:30 мск 28 августа. К месту происшествия оперативно прибыли подразделения двух пожарно-спасательных частей. К этому моменту огонь уже распространился на площади 200 кв. метров.

Борьбу с огнём вели 23 сотрудника МЧС России и шесть единиц техники. Был организован подвоз воды.

В результате случившегося никто не пострадал.