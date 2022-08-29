Уфа, 29 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Ключи обманутым дольщикам от квартир в городе Стерлитамак поручил отдать глава БашкирииРадий Хабиров. Об этом он заявил 29 августа на совещании регионального правительства в центре управления республикой.

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На совещании обсудили ситуацию с 68 обманутыми дольщиками компаний «Башхимремонт» и «Башстрой» в Стерлитамаке.

«Жилье построено, люди это видят. Мы финансовую проблему решили, нашли схему, сегодня письма поступят. Поэтому в пятницу отдайте ключи людям», — заявил Хабиров.

Сообщается, что на завершение данного объекта из регионального бюджета было выделено 117 млн рублей.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году выявили более 300 нарушений прав дольщиков.