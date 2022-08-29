Стокгольм, , 11:37 — REGNUM В ночь на 29 августа время отвечать на актуальные вопросы в студии телеканала SVT в преддверии выборов в риксдаг настало для 34-летней Нуши Дадгостар, первым домом в Швеции которой когда-то стал лагерь по приему беженцев и которая два года назад возглавила Левых, партию, за которую менее чем через две недели проголосуют 10% шведов.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар politik.in2pic.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

Среди прочего Дадгостар заявила, что ее партия идет на выборы с требованием отделить внутренний рынок электроэнергии в Швеции от экспортного рынка остального Евросоюза, чтобы в стране были низкие цены на электроэнергию — несмотря на критику со стороны представителей нескольких экспертных органов, которые считают, что это предложение нарушает ряд правил ЕС.

«У нас сейчас очень экстренная ситуация… Естественно, что происходят изменения в нормативно-правовой базе. Швеция должна принять этот бой», — заявила Дадгостар.

Она тут же отметила, что речь о запрете поставок электроэнергии в остальной ЕС речи не идет. По ее словам, продавать остальным европейцам Швеция должна только излишек электроэнергии после удовлетворения внутренних потребностей.