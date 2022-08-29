Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. На Камчатке военнослужащие, которые получили ранение при исполнении долга в ходе специальной операции в защиту Донбасса получат единовременную материальную помощь в сумме 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 августа в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Читайте также: Донбассу передали книги об освобождении Сахалина от японских милитаристов

«В Камчатском крае действуют меры поддержки участников специальной военной операции. Сегодня единовременная материальная помощь в размере 500 тысяч рублей предусмотрена для военнослужащих и добровольцев, получивших ранение в результате участия в специальной военной операции», — рассказала и. о. министра социального благополучия и семейной политики Камчатки Юлия Горелова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» собрало для школьников Луганской и Донецкой Народных Республик канцелярские товары, а также книги Николая Дегтярёва «165-й стрелковый полк».