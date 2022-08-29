Воронеж, 29 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Житель Воронежа оштрафован по обвинению в дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 29 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным полиции, 33-летний житель областного центра разместил в соцсети информацию, которая дискредитировала действия российской армии. Его действия пресекли правоохранители.

«В отношении правонарушителя полицейскими составлен протокол по части 2 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — уточнили в пресс-службе.

Советский районный суд Воронежа, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи военному пенсионеру суд назначил наказание в виде штрафа в три миллиона рублей за распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил России.