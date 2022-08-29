Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чувашии планируют скорректировать проект ремонта 12-километрового участка дороги в Вурнарском районе. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дороги Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное минтрансу республики). Речь идёт о корректировке проектной документации по капитальному ремонту дороги Шихазаны — Калинино (км 15+624 — км 28+000) в Вурнарском районе Чувашии.

Протяжённость двухполосного дорожного участка, который планируется отремонтировать, составляет 12,376 км. Проект будет корректироваться на основе данных о результатах диагностики участка дороги, заключения строительной экспертизы, сведений об организации дорожного движения.

Начальная цена контракта составляла 8 647 381 рубль. По итогам открытых торгов стоимость снизилась на 432 381 рубль — до 8 215 000 рублей, в том числе в 2022 году будет выделено 3 025 283,9 рубля, в 2023 году — 5 189 716,1 рубля. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии.

Контракт заключён с обществом «Проектный институт «Гипродор» (г. Чебоксары). Первый этап работ будет проводиться с 1 сентября по 10 октября 2022 года, второй — с 11 октября 2022 года по 10 февраля 2023 года.