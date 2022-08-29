Чебоксары, 29 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Чувашии планируют скорректировать проект ремонта 12-километрового участка дороги в Вурнарском районе. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное минтрансу республики). Речь идёт о корректировке проектной документации по капитальному ремонту дороги Шихазаны — Калинино (км 15+624 — км 28+000) в Вурнарском районе Чувашии.

Протяжённость двухполосного дорожного участка, который планируется отремонтировать, составляет 12,376 км. Проект будет корректироваться на основе данных о результатах диагностики участка дороги, заключения строительной экспертизы, сведений об организации дорожного движения.

Начальная цена контракта составляла 8 647 381 рубль. По итогам открытых торгов стоимость снизилась на 432 381 рубль — до 8 215 000 рублей, в том числе в 2022 году будет выделено 3 025 283,9 рубля, в 2023 году — 5 189 716,1 рубля. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии.

Контракт заключён с обществом «Проектный институт «Гипродор» (г. Чебоксары). Первый этап работ будет проводиться с 1 сентября по 10 октября 2022 года, второй — с 11 октября 2022 года по 10 февраля 2023 года.