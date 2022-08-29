Канберра, , 11:34 — REGNUM Во время пресс-конференции 29 августа премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза спросили, планирует ли он оставить в силе третий этап плана по снижению налогов в стране, который был унаследован от предыдущего правительства, что даст многотысячные прибыли людям с высокими доходами, но ударит по карману людей со средним доходом. Как сообщили журналисты телеканала Nine News, ответ был положительным.

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Третий этап снижения налогов в Австралии включает установления налога в размере 30 центов на каждый долларов для доходов свыше 45 000 долларов (вместо 32,5 центов), а лица, зарабатывающие в год до 200 000 долларов будут облагаться таким же налогом (вместо 37 центов на каждый налогооблагаемый доллар).

«Парламент принял решение узаконить эти налоговые льготы … мы приняли решение, что будем придерживаться реализации этого законодательства, а не пересматривать его, и мы не изменили своего мнения», — заявил Альбаниз.

Напомним, что ранее правительство Скотта Моррисона шло на выборы с обещанием довести до конца масштабное снижение налогов в Австралии. Теперь эту меру будет реализовывать лейбористский кабинет министров.

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