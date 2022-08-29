Ярославль, 29 августа 2022, 11:33 — REGNUM В Ярославле на полумарафоне «Золотое кольцо» пяти участникам потребовалась госпитализация. Об этом рассказал главный врач «Станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф» Андрей Живой.
Накануне, 28 августа ИА REGNUM сообщало о том, что один из участников полумарафона Андрей Анджан скончался в больнице после забега. Как стало известно позднее, помимо него госпитализированы были ещё четыре человека. Трое из них бежали 10 километров и ещё один — 20.
Трёх пострадавших госпитализировали в Центральную городскую больницу Ярославля, ещё одного в Областную клиническую больницу. Андрей Анджан, позднее скончавшийся, был доставлен в реанимацию Клинической больницы №2.
Как рассказал руководитель СМП «Томоград» Николай Грицевич, основной причиной обращений стала жара.
При этом на полумарафоне из-за жары дежурило больше бригад, чем обычно.
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