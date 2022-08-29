Ярославль, 29 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Ярославле на полумарафоне «Золотое кольцо» пяти участникам потребовалась госпитализация. Об этом рассказал главный врач «Станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф» Андрей Живой.

yarnews.net Полумарафон в Ярославле

Накануне, 28 августа ИА REGNUM сообщало о том, что один из участников полумарафона Андрей Анджан скончался в больнице после забега. Как стало известно позднее, помимо него госпитализированы были ещё четыре человека. Трое из них бежали 10 километров и ещё один — 20.

«У нас было всего пять обращений, нас вызывала на себя частная скорая помощь «Томоград» и нам приходилось забирать пять пострадавших, которым мы оказывали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Один, который находился в коме, к сожалению, погиб, два с тепловым ударом, один с острым коронарным синдромом и один с потерей сознания», — рассказал Андрей Живой.

Трёх пострадавших госпитализировали в Центральную городскую больницу Ярославля, ещё одного в Областную клиническую больницу. Андрей Анджан, позднее скончавшийся, был доставлен в реанимацию Клинической больницы №2.

Как рассказал руководитель СМП «Томоград» Николай Грицевич, основной причиной обращений стала жара.

«Обращений было приблизительно в 2,5 раза больше, чем обычно. Примерно 8-10 случаев, связанных со слабостью, потерей сознания. Ряд пациентов были направлены в стационары, в частности тот, который погиб. То есть, обращений было существенно больше. Во-первых, это самый крупный марафон серии «Бегом по Золотому кольцу». Здесь всегда много участников, поэтому и обращений было больше. Плюс жаркая погода, конечно. В таких климатических условиях бегать очень тяжело, даже подготовленным людям», — сообщил Николай Грицевич.

При этом на полумарафоне из-за жары дежурило больше бригад, чем обычно.