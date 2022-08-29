Москва, 29 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. На прошлой неделе (22-26 августа) произошло долгожданное снижение котировок биткоина до $19,50 тысячи. В качестве следующей цели выступает отметка в $17,50 тысячи, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

ИА REGNUM Криптовалюта

«Дело в том, что ситуация на финансовых рынках не то что не улучшилась, но в последнее время стала только хуже во многом благодаря заявлениям представителей ФРС США, собирающихся сохранять жесткую монетарную политику длительное время в рамках борьбы с инфляцией.

Данная стратегия не только делает долларовые займы дороже, но и, по сути, подталкивает американскую экономику к рецессии, которая выглядит для регулятора предпочтительнее высоких темпов роста потребительских цен.

На криптовалютном рынке серьезные новости отсутствуют. Из свежего стоит выделить разве что опубликованное расследование в отношении Ava labs, проекта стоящего за Avalanche — одним из конкурентов Ethereum.

Согласно информации, Ava labs получали значительное стратегическое преимущество путем популярного в США метода Discovery — подачи иска в суд на юридическое или физическое лицо ради возможности потребовать доступа к их конфиденциальным данным.

По мнению исследователей делалось это через юридическую фирму Roche Freedman, в чьи задачи якобы входило и отвлечение внимания американских регуляторов от Avalanche за счет исков в адрес конкурентов.

Основатели проекта уже отвергли обвинения, однако стоимости токена AVAX уже успел подешеветь ощутимо сильнее других топовых валют: минус 11% за последние сутки», — пояснил эксперт.

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