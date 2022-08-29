Донецк, 29 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Киевские формирования совершили обстрел Донецка. Об этом 29 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 10:00 зафиксирован удар с позиций ВСУ в Новомихайловке. По Ленинскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, по Куйбышевскому району Донецка киевские националисты выпустили шесть артиллерийских снарядов.