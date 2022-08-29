Лондон, 29 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Внешнеполитический истеблишмент США недоволен некоторыми заявлениями министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая уже через неделю с большой долей вероятности займёт пост премьер-министра Соединённого Королевства. Кроме того, её прямолинейность и максимализм раздражают американских чиновников. Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах США пишет газета Financial Times.

U.S. Department of State Лиз Трасс

Американские чиновники и аналитики полагают, что агрессивный и характеризующийся признаками «чёрно-белого мышления» стиль Трасс отражает в том числе её заявление об «особых отношений» между Лондоном и Вашингтоном, целесообразность которых она поставила под сомнение.

Как пояснил один из собеседников издания, Трасс считает, что реальных примеров, подтверждающих особенность этих отношений, мало. Издание отмечает, что Вашингтон опасается, что глава МИД продолжит курс на лобовое решение вопросов и на посту главы правительства.

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Солидарность позиции США и Британии по поддержке бывш. УССР скорее только внешняя, пишет газета. Так, например, апрельская речь британского министра иностранных дел, когда она призвала коалицию к совместной работе над планом Маршалла для бывш. УССР, вызывала недовольство Вашингтона. По словам источника, эти слова заставили «поднять брови» сотрудников администрации Джо Байдена, учитывая, что размер помощи, предоставленной Великобританией Киеву, на порядок меньше американской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие, если займёт должность главы правительства Соединённого Королевства. По её словам, ядерный удар является важной обязанностью премьер-министра Великобритании, поэтому она готова и к этому.