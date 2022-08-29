Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Август 2022 года в Санкт-Петербурге стал самым жарким за весь ряд метеорологических наблюдений с 1881 года, сообщил 29 августа главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на пляже Петропавловской крепости

По его словам, даже предстоящее похолодание, которое в последние дни лета принесет в город северный ветер, не сможет что-то изменить в этом факте.

«Похолодание значительное, начиная с середины недели, дневная температура в +11…+13 градусов с дождем и северным свежим ветром будет казаться осенью, особенно после 30-градусной жары прошедших выходных», — отметил синоптик.

Напомним, 28 августа 2022 года в Петербурге был установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Она достигла +30,7 градусов, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1997 году.