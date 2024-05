Вашингтон, 29 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Американская певица Тейлор Свифт поделилась датой релиза и названием нового альбома. Об этом сообщило издание Deadline 29 августа.

Eva Rinaldi Тейлор Свифт

По словам артистки, будущая пластинка получит название Midnights и включит в себя 13 песен, которые расскажут о «13 бессонных ночах, разбросанных по всей жизни». Выход проекта намечен на 21 октября 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Клип Тейлор Свифт All Too Well признан лучшим видео года по версии MTV. Конкуренцию певице в данной номинации составляли Эд Ширан c клипом на песню Shivers, Гарри Стайлс с видео As It Was, рэперы Drake, Future и Young Thug с клипом Way 2 Sexy, певица Оливия Родриго с видео Brutal, певица Doja Cat с клипом Woman и рэперы Lil Nas X и Джек Харлоу с клипом Industry Baby.