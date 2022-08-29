Донецк, 29 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. По Куйбышевскому району Донецка киевские националисты выпустили шесть артиллерийских снарядов. Об этом 29 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

В 9:43 зафиксировали удар с позиций ВСУ в Нетайлово. По Куйбышевскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские националисты обстреляли три района Донецка и Горловку.