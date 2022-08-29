Кишинёв, 29 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Уровень годовой инфляции в Молдавии к концу года может вырасти до 45%. Об этом на телеканале «Первый в Молдове» заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.

Инфляция

«Месяца два назад я написал, что к сентябрю инфляцию я ожидаю в пределах 35%. Сейчас она 33,6%. И при таких темпах, к концу года она может выйти на 40-45%», — сказал эксперт.

Он также указал на то, что инфляция в стране летом не снизилась даже с учётом сезонного снижения цен на аграрную продукцию. Кроме того, по его мнению, скорее всего цена российского газа для Молдавии не будет выгодной, учитывая ситуацию на энергетическом рынке.

Стоит отметить, что уровень инфляции в Молдавии с весны стал самым высоким среди стран Европы. В республике регулярно проходят акции протеста, на которых участники обвиняют в росте цен правительство.