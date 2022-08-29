Инчхон, Южная Корея, , 11:26 — REGNUM 28 августа в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Землетрясение Zeml.info

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,4 произошло в 01:54 по местному времени в море в 60 км к юго-западу от острова Ёнпхён, территориально входящего в состав города Инчхон. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Известно, что в текущем году на территории Корейского полуострова произошли 50 землетрясений магнитудой более 2,0.