Ньюарк, США, 29 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Эминем и Снупп Догг впервые за много лет выступили вместе на церемонии вручения премии MTV VMA 2022. Об этом 29 августа сообщает портал TVLine.

DoD News Певец Эминем

В 2022 году популярные рэп-исполнители были номинированы в категории «Лучшее хип-хоп видео» (победили в этой номинации Ники Минаж и Lil Baby с треком «Do We Have A Problem?»). Эминем и Снуп Догг провели выступление на тему метавселенной «From The D 2 The LBC».

Напомним, последний раз Эминем вышел на сцену церемонии вручения MTV VMA в 2010 году, тогда он исполнил композиции «Not Afraid» и «Love the Way You Lie». В общей сложности рэпер в был номинирован на эту премию 60 раз, в 13 случаях он забрал награду. Что касается Снупа Догга то он не появлялся на MTV VMA в качестве выступающего с 2005 года.