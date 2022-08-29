Канберра, 29 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. По сравнению с состоятельными людьми в других странах, самые богатые граждане Австралии предпочитают «цепляться за свое состояние» и не так активно участвуют в благотворительности. Об этом 29 августа со ссылкой на новый отчет Центра социального воздействия (CSI), в котором рассматриваются заявления о благотворительных пожертвованиях, сообщил телеканал NineNews.

Австралия

Согласно отчету, общее состояние 200 самых богатых людей Австралии почти утроилось с 2015 года, увеличившись со 195,9 до 555 миллиардов долларов.

В совокупности крошечной всемогущей группе принадлежит 3,8% богатства Австралии, около 555 миллиардов долларов из примерно 14, 677 триллионов.

Тем не менее несмотря на то, что богатство австралийской элиты выросло на 15,7% за последний год, пожертвования уменьшились на 2,3%, говорится в отчете.

Что касается международных сравнений, отчет показал, что в Австралии благотворительность оценивается в более низкий процент ВВП (0,81%) по сравнению с Соединенным Королевством (0,96%), Канадой (1%), Новой Зеландией (1,84%) и США (2,1%).