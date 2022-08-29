Донецк, 29 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:50 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки киевские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 242 боеприпаса.

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