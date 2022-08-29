Дублин, 29 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Планы правительства Ирландии по сокращению сельскохозяйственных выбросов на 25% к 2030 году доведут множество ферм до банкротства, полагают критики. Об этом 29 августа сообщает The Guardian.

Pixabay.com Коровы

В Ирландии насчитывается 7,3 миллиона голов крупного рогатого скота — больше, чем людей, а история животноводства уходит корнями в мифологию. Сельское хозяйство доминировало в экономике страны вплоть до середины XX века.

135 000 ферм Ирландии производят 37,5% выбросов парниковых газов в стране, и это самый высокий показатель в Европейском союзе. Большая часть этих выбросов приходится на метан, вырабатываемый жвачными животными.

Согласно новому государственному плану, сельское хозяйство должно сократить выбросы на 25% к 2030 году. Перед другими отраслями поставлены еще более высокие цели: транспорт должен сократить выбросы на 50%, коммерческие и общественные здания — на 40%. Но громче всех протестуют именно фермеры.

По их словам, сокращение выбросов на четверть приведет многих фермеров к банкротству и заставит их забить сотни тысяч коров. «Настроение у нас крайне подавленное, — сказал глава Ирландской ассоциации поставщиков молока Пэт Маккормак. — Очень трудно назвать точное количество, но это приведет к увеличению затрат и сокращению производства».

Фермеры и их союзники обвиняют коалиционное правительство Ирландии в том, что оно перекладывает вину на сельское хозяйство и не оставляет фермерам иного выбора, кроме как забивать скот.

До недавнего времени правительство поощряло расширение молочного фермерского производства. Фермеры инвестировали в новое оборудование, и за последнее десятилетие поголовье молочных коров выросло почти в полтора раза. Ирландские масло, сыр и другая продукция — 90% ее идет на экспорт — заполнили полки супермаркетов по всему миру.

Фермеры всё же надеются, что изменения в расчете выбросов метана, повышение эффективности, новые технологии и другие меры могут предотвратить необходимость сокращения поголовья скота.

Эксперт по климату Джон Суини настроен скептически. По его словам, «только сокращение численности может обеспечить достижение целей [по сокращению выбросов] в краткосрочной перспективе». По оценкам Суини, Ирландии потребуется сократить поголовье скота на 1 миллион голов к 2030 году.