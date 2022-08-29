Канберра, , 11:26 — REGNUM Похоже, что предыдущие Игры Содружества до сих пор остаются в памяти жителей Австралии. В этой связи Королевский монетный двор Австралии выпустил три новые монеты номиналом два доллара в ознаменование Игр Содружества 2018 года. Об этом 29 апреля сообщил телеканал Nine News.

Австралийские болельщики на Играх Содружества Standard.net.au

Ограниченная серия монет будет иметь три дизайна, включая эмблему австралийской команды, эмблему Золотого побережья и изображение коалы по имени Бороби.

Как рассказали в Королевском монетном дворе, сувениры можно будет купить в супермаркетах Woolworths. Монеты станут доступными в ближайшую неделю.

Журналисты напоминают, что Игры Содружества 2026 года состоятся также в Австралии. Официально их будет принимать штат Виктория, о чем ранее сообщал премьер-министр Дэниэл Эндрюс.