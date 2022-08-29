В Австралии выпустили монеты в знак памяти об Играх Содружества — 2018
Канберра, 29 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Похоже, что предыдущие Игры Содружества до сих пор остаются в памяти жителей Австралии. В этой связи Королевский монетный двор Австралии выпустил три новые монеты номиналом два доллара в ознаменование Игр Содружества 2018 года. Об этом 29 апреля сообщил телеканал Nine News.
Ограниченная серия монет будет иметь три дизайна, включая эмблему австралийской команды, эмблему Золотого побережья и изображение коалы по имени Бороби.
Как рассказали в Королевском монетном дворе, сувениры можно будет купить в супермаркетах Woolworths. Монеты станут доступными в ближайшую неделю.
Журналисты напоминают, что Игры Содружества 2026 года состоятся также в Австралии. Официально их будет принимать штат Виктория, о чем ранее сообщал премьер-министр Дэниэл Эндрюс.