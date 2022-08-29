Донецк, , 11:22 — REGNUM Киевские националисты обстреляли три района Донецка и Горловку. Об этом 29 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 8:47 с позиций в Новомихайловке обстрелян Кировский район Донецка, выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В 8:50 с этих же позиций нанесён удар уже по Ленинскому району, выпущен три снаряда того же калибра.

В 8:54 из Озеряновки вели стрельбу по Киевскому району Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

И, наконец, в 8:45 из населённого пункта Дружба обстреляна Горловка. Выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.